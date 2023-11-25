Bejat! Menyelinap Masuk, Pria Ini Cabuli Tetangganya saat Lagi Tidur

LAMPUNG SELATAN - Seorang remaja nekat cabuli tetangganya sendiri berinisial TA (30) yang sedang tidur di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Remaja berinisial BS (18) warga Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan itu ditangkap pada Kamis 23 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB.

Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Martono membenarkan pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan.

"Pelaku diamankan tanpa perlawanan di kediamannya pada Kamis 23 November 2023," ujar Martono dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Martono menjelaskan, perbuatan bejat pelaku tersebut terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada 20 November 2023 sekitar pukul 00.15 WIB.

"Korban saat itu sedang tidur tiba-tiba ada yang membangunkan, setelah korban terbangun, korban melihat pelaku yang menggunakan tutup wajah dan mengancam akan membunuh apabila korban berteriak," ucapnya.