HOME NEWS JABAR

Balita 3 Tahun Tercebur ke Sumur Sedalam 20 Meter di Garut

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:55 WIB
Balita 3 Tahun Tercebur ke Sumur Sedalam 20 Meter di Garut
Petugas pemadam evakuasi anak tercebur sumur (foto: dok ist)
GARUT - Seorang balita bernama Azka (3) masuk ke dalam sumur yang memiliki kedalaman 20 meter di Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Sabtu (25/11/2023) pagi.

Sumur tempat anak tersebut terperosok berada di dalam dapur salah satu rumah yang berlokasi di Kampung Cihuni, Desa Cimaragas, Kecamatan Pangatikan.

Beruntung, anak ini berhasil diselamatkan tim penyelamat Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Garut yang dikerahkan ke lokasi. Dengan sigap, para petugas berperalatan lengkap langsung melakukan proses evakuasi ke dalam sumur berdiameter sempit tersebut.

"Dinas Damkar Kabupaten Garut berhasil melaksanakan evakuasi anak yang jatuh ke dalam sumur," kata Kepala Dinas Damkar Garut, Eded Komara Nugraha.

Eded menyebut proses evakuasi berhasil dilakukan pada pukul 09.55 WIB. Peristiwa anak masuk ke dalam sumur ini merupakan kecelakaan.

"Menurut keterangan warga, anak ini masuk ke dalam sumur yang sedang diperbaiki. Mengetahui ada anak masuk sumur, warga langsung menghubungi Dinas Damkar Garut untuk dilakukan upaya penyelamatan," ujarnya.

Dia mengatakan, petugas melakukan proses evakuasi secara cermat. Tindakan penyelamatan pun dilakukan secara hati-hati.

"Sudah ada warga yang turun ke dalam sumur. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati. Berselang beberapa menit kemudian korban berhasil dievakuasi," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
