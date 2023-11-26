Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Rajin Ziarah karena Tak Percaya yang Masih Hidup

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |04:05 WIB
Humor Gus Dur: Rajin Ziarah karena Tak Percaya yang Masih Hidup
Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur, terkenal dengan kecerdasan humor dan pesan tersembunyi dalam guyonannya.

Dari sekian lelucon terkenal Gus Dur, salah satunya mengenai alasan dia sering melakukan ziarah kubur. Kaum Nahdliyin, pengikut Nahdlatul Ulama, memiliki budaya menghormati leluhur melalui ziarah kubur.

Gus Dur merupakan individu yang dikenal konsisten dalam melestarikan tradisi. Usai dilantik sebagai Presiden ke-4 RI pada Oktober 1999, Gus Dur segera melakukan ziarah ke makam KH Ahmad Mutamakin di Pati, Jawa Tengah.

Alasan 'sowan' ke makam kiai yang menyebarkan ajaran batiniah (Islam esoteris) itu karena masih ada garis keturunan dengan Gus Dur.

Dalam buku "Saya Nggak Mau Jadi Presiden, Kok! Ger-Geran Lagi Bersama Gus Dur" (2001) oleh Hamid Basyaib dan Fajar W Hermawan, terungkap bahwa Gus Dur selalu mempercayai isyarat-isyarat para leluhur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement