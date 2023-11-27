3 Mahasiswa Keturunan Palestina Ditembak di Vermont, Diduga Bermotif Kebencian

BURLINGTON - Polisi dan agen federal Amerika Serikat (AS) pada Minggu, (26/11/2023) mencari pria bersenjata yang menembak dan melukai tiga mahasiswa keturunan Palestina di Burlington, Vermont, yang menurut para penyelidik merupakan kejahatan yang bermotif kebencian, kata pihak berwenang.

Seorang pria dengan pistol menembak ketiga korban di jalan dekat Universitas Vermont pada Sabtu, (25/11/2023) malam dan kemudian melarikan diri, kata polisi Burlington dalam sebuah pernyataan.

Dua korban adalah warga negara AS dan yang ketiga adalah penduduk sah AS, semuanya berusia 20 tahun, kata polisi. Dua dari pria tersebut mengenakan keffiyeh, syal tradisional kotak-kotak hitam-putih khas Timur Tengah, pada saat serangan terjadi, kata polisi.

Para korban dilaporkan berbicara bahasa Arab ketika diserang, menurut Institute for Middle East Understanding, sebuah organisasi advokasi nirlaba pro-Palestina, yang juga mengatakan bahwa penyerang melepaskan tembakan ke arah ketiga pria tersebut setelah dia mulai meneriaki dan melecehkan mereka. Polisi mengatakan dia melepaskan empat tembakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Penembakan itu terjadi di tengah meningkatnya insiden anti-Islam dan antisemit yang dilaporkan di seluruh Amerika Serikat sejak gelombang terbaru pertumpahan darah Israel-Palestina meletus di Timur Tengah pada 7 Oktober.

"Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kejadian ini dan tidak curiga bahwa ini mungkin merupakan kejahatan yang bermotif kebencian," kata Kepala Polisi Burlington Jon Murad dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

“Saya telah menghubungi mitra penyelidik dan penuntut federal untuk mempersiapkan hal itu jika terbukti,” tambah Murad, seraya mengatakan bahwa penyelidikan kriminal saat ini terfokus pada penangkapan tersangka.