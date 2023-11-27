Terinspirasi Ganjar, Relawan Bangkitkan Gairah Olahraga Perempuan di NTB

LOMBOK TIMUR – Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam jaringan relawan Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar kompetisi futsal putri di Kelurahan Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Wilayah OMG NTB, Ainun Samidah mengatakan, kompetisi ini digelar para relawan untuk membangkitkan gairah olahraga futsal perempuan di NTB.

"Goals kita kan kebangkitan. Biar olahraga futsal putri banyak diminati. Apalagi pelaksanaan kita ini kan di desa," kata Ainun, Senin (27/11/2023).

Menurut Ainun, potensi olahraga perempuan di NTB sejatinya cukup tinggi. Hal ini, disebut Ainun karena lebih banyak atlet putri ketimbang putra yang mewakili NTB dalam PON 2023.

"Memang potensi yang ada di NTB ini, dari sisi putri lebih menonjol daripada putra. Terbukti yang lolos PON Aceh-Sumut kemarin rata-rata tim putri dari berbagai cabor," ujarnya.

Dia melanjutkan, kompetisi ini menjadi wadah bagi para tim futsal putri di NTB yang jarang bertanding akibat minimnya kompetisi futsal putri di NTB.

Ainun menyebut, ini juga jadi wujud dukungan relawan OMG dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2026 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTB-NTT. "Dan pun persiapan Porprov 2026 dan PON 2028 di NTB-NTT," sebut Ainun.

Ainun pun menegaskan bahwa pihaknya akan kembali mengadakan kegiatan di bidang olahraga. Setelah futsal, dia merencanakan akan menggelar kompetisi basket untuk pemuda.

"Kegiatan kita terinspirasi dari sosok Bapak Ganjar, karena beliau senang olahraga. Pemberdayaan perempuan juga sangat beliau perjuangkan,"pungkasnya.