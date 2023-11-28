Advertisement
HOME NEWS NEWS

TKD Kota Tangerang Resmi Terbentuk, Siap Menangkan Prabowo-Gibran

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:44 WIB
TKD Kota Tangerang Resmi Terbentuk, Siap Menangkan Prabowo-Gibran
TKD Prabowo-Gibran Kota Tangerang terbentuk/Foto: Istimewa
JAKARTA - Tim Kemenangan Daerah (TKD) Kota Tangerang pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada hari Senin (27/11/2023) bergerak cepat dengan melakukan pelantikan tim untuk kemenangan Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju satu putaran.

Pelantikan ini dilakukan setelah sebelumnya Sabtu (25/11/2023), melakukan penyerahan berkas administrasi kepada KPU Kota Tangerang yang dipimpin oleh Sekretaris TKD Turidi Susanto dengan tim partai koalisi Indonesia Maju yang berada di wilayah Kota Tangerang.

Pada peresmian tim hari ini dihadiri langsung oleh ketua TKD provinsi Banten Airin Rachmi Diany dan juga Andra Sony selaku kordinator kemenangan TKD Provinsi Banten. Pengukuhan TKD Capres nomor urut 2 untuk Kota Tangerang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Narita Tangerang.

Ketua TKD terpilih, Sachrudin, dipilih memimpin TKD bersama dengan 67 anggota lainnya untuk kampanye kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Peresmian TKD Kota Tangerang itu juga ditandai dengan pembacaan ikrar yang diikuti oleh puluhan peserta deklarasi lainnya.

Poin pertama dalam ikrar tersebut adalah TKD Kota Tangerang menyatukan cita-cita menjadikan Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.

Kedua, TKD Kota Tangerang menilai pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran sebagai pasangan yang dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Maju dan Emas 2045.

"Ketiga, kami bertekad kuat dan sungguh-sungguh untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029," ujarnya.

Sachrudin berjanji bahwa akan menjaga kondusifitas kampanye damai tanpa menyinggung pasangan lain sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan, selain itu juga bertekad kuat mengeluarkan seluruh daya upaya untuk mencapai tujuan mementingkan Prabowo-Gibran satu putaran.

