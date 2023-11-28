Satgas Relawan MNC Group: Kami Bergerak Sukarela dari Hati

JAKARTA - Ketua Satgas Relawan MNC Group Christophorus Taufik (CT) mengungkapkan alasan terbantuknya relawan tersebut untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, pembentukan para relawan MNC Group itu adalah jawaban dari ajakan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) yang mengajak para karyawan di MNC bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi guna membawa kemenangan bagi Ganjar-Mahfud.

"Pertama perlu saya sampaikan kalau pembentukan relawan MNC Group ini sebenarnya adalah jawaban ajakan dari Pak HT, kemudian tentunya mereka ini sukarela sekali dengan sukarela sekali, dengan sukarela mendaftar dan akan aktif bergerak," kata CT usai acara deklarasi Relawan MNC Group di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

CT mengatakan, jika para relawan di MNC Group bergerak dari hati dan sepenuhnya secara sukarela. CT yakin jika karyawan MNC yang jadi relawan memiliki komitmen yang tinggi.

"Kalau orang sudah punya niat dan sudah punya komitmen saya pikir mereka akan bergerak karena dari hati mereka sendiri. Ini sukarela mereka, pasti komitmennya gak usaj diragukan lagi," ucap CT.