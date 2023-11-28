AS Sambut Baik Perpanjangan Gencatan Senjata di Gaza Selama 2 Hari, Total Jadi 6 Hari

AS sambut baik perpanjangan gencatan senjata di Gaza selama dua hari (Foto/Anadolu Agency)

GAZA - Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika Serikat (AS) menyambut baik perpanjangan gencatan senjata di Gaza selama dua hari. Totalnya menjadi enam hari gencatan senjata.

“Jeda kemanusiaan ini telah menghentikan pertempuran dan juga gelombang bantuan kemanusiaan. Sekarang, untuk memperpanjang jeda tersebut, Hamas telah berkomitmen untuk melepaskan 20 perempuan dan anak-anak lagi selama dua hari ke depan,” katanya.

“Kami tentu berharap jeda ini diperpanjang dan hal itu bergantung pada kelanjutan pembebasan sandera oleh Hamas,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata empat hari di Gaza selama dua hari lagi.

Hamas mengatakan perpanjangan itu dilakukan dengan syarat yang sama, yaitu pembebasan 50 sandera Israel dan ditukar dengan 150 tahanan Palestina.

Israel belum memberikan komentar, namun pihaknya menawarkan jeda satu hari dalam pertempuran untuk setiap 10 sandera Israel yang dibebaskan.

Sebelum dimulainya pertukaran pada Senin (27/11/2023), seorang pejabat Israel mengatakan bahwa 184 orang masih ditahan di Gaza, termasuk 14 warga negara asing dan 80 warga Israel dengan kewarganegaraan ganda.