HOME NEWS INTERNATIONAL

Diduga Mabuk Berat, Pengantin Pria Bunuh 4 Orang di Pesta Pernikahan Termasuk Pengantin Wanita

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:28 WIB
Diduga Mabuk Berat, Pengantin Pria Bunuh 4 Orang di Pesta Pernikahan Termasuk Pengantin Wanita
Pengantin pria bunuh 4 orang di hari pernikahan termasuk pengantin wanita (Foto: Viral Press)
A
A
A

THAILAND – Seorang para-atlet Thailand dan mantan tentara menembak istrinya di hari pernikahannya dan tiga orang lainnya sebelum bunuh diri pada hari pernikahannya.

Pengantin pria Chaturong Suksuk, 29 dan Kanchana Pachunthuek, 44, menikah pada Sabtu (25/11/2023) di timur laut Thailand.

Menurut laporan, dia tiba-tiba meninggalkan pesta pernikahan dan kembali dengan membawa pistol, menembak istrinya, ibunya yang berusia 62 tahun, dan saudara perempuannya yang berusia 38 tahun.

Peluru nyasar mengenai dua tamu, yang dibawa ke rumah sakit. Salah satu dari mereka meninggal.

Polisi mengatakan kepada BBC bahwa Chaturong "dalam keadaan mabuk saat itu", namun motifnya masih belum jelas. Dia diketahui telah membeli senjata dan amunisi secara legal pada tahun lalu.

Media Thailand, mengutip apa yang dikatakan para tamu di pesta itu kepada polisi, mengatakan pasangan itu bertengkar selama pesta. Dilaporkan juga bahwa Chaturong merasa tidak aman dengan perbedaan usia antara dirinya dan Kanchana.

Namun polisi mengatakan ini masih spekulasi, dan menambahkan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti dan berharap kasus ini akan segera ditutup.

Menurut media Thailand, Chaturong dan Kanchana telah hidup bersama selama tiga tahun sebelum mereka menikah.

Halaman:
1 2
      
