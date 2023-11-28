Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biaya Haji di Negara-Negara Eropa Tahun 2024

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:56 WIB
Biaya Haji di Negara-Negara Eropa Tahun 2024
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ibadah Haji adalah ziarah Islam yang dilakukan umat Muslim berusia dewasa. Ziarah ini wajib dilakukan, setidaknya sekali dalam hidup jika mampu secara jasmani dan finansial.

Haji bermaksud menuju Baitullah al-Haram (Ka'bah), Makkah, untuk melakukan ibadah, memanjatkan doa-doa serta ritual tertentu di kota suci tersebut.

Haji tidak hanya dilaksanakan umat Muslim di Indonesia saja, di berbagai negara pun umat Muslim turut melaksanakan Haji.

Sejak Rabu (8/2/2023), Kementrian Haji dan Umrah Arab Saudi telah membuka permohonan penyelenggaraan haji bagi jamaah Eropa, Amerika, dan Australia melalui aplikasi Nusuk.

Hal itu menjadi bentuk komitmen Arab Saudi dalam memberikan kemudahan layanan dan kualitas perjalanan haji.

Per 5 Mei 2023, Umat Muslim yang menuaikan ibadah haji tahun ini harus membayar antara £6.455-£14.034 atau sekira Rp109.344.602 hingga Rp242.302.894 per orang.

Harga tersebut untuk penerbangan dari London dan Manchester selama dua minggu atau lebih di Makkah dan Madinah. Perjalanan dari pertengahan Juni hingga awal Juli.

