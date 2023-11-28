Ini Sosok Jenderal Cerdas TNI Lulusan Terbaik Akmil 3 Kali Berturut-Turut

JAKARTA - Ini sosok jenderal cerdas TNI lulusan terbaik Akmil 3 kali berturut-turut. Prestasi ini tidak lepas dari kemampuan mereka di medan tempur dan perencanaan strategis yang baik.

Sehingga kehadiran mereka dijuluki sebagai perwira treble karena berhasil menyandang gelar tiga kali lulusan terbaik. Pasalnya tidak banyak perwira yang berhasil meraih gelar ini.

Berikut adalah sosok jenderal cerdas TNI lulusan terbaik Akmil 3 kali berturut-turut menghimpun berbagai sumber:

1. Mayjen TNI Bambang Trisnohadi

Mayjen TNI Bambang Trisnohadi berhasil lulus sekolah militer dengan predikat terbaik sebanyak 3 kali. Predikat pertama ia raih pada tahun 1993 Akabri Adhi Makayasa & Tri Sakti Wiratama.

Kemudian pada tahun 2008, Bambang Trisnohadi kembali menorehkan prestasi sebagai lulusan terbaik Seskoad Susreg XLVI. Gelar ini kembali ia raih pada tahun 2017 dengan meraih penghargaan Adi Wira Nugraha.

Banyaknya penghargaan yang diraih TNI kelahiran 1972 ini tidak lepas dari perannya di dunia militer Indonesia. Bambang Trisnohadi sempat tercatat memimpin Pabandya Lat Ops Paspampres 2008/2009, Dandenwalpri Grup A Paspampres 2009/2010, Danyonif 315/Garuda 2010/2011, dan masih banyak lagi.