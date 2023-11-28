Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pendaftaran Segera Ditutup! Buruan Dapatkan Beasiswa S2 untuk Jurnalis Lewat BRI Fellowship Journalism

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:41 WIB
BRI Fellowship Journalism 2024. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – Masa pendaftaran Program BRI Fellowship Journalism tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Tepatnya hingga 9 Desember 2023, menjadi kesempatan berharga bagi jurnalis terbaik Tanah Air yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi masih dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan .

Seperti diketahui, program yang dikenal dengan nama Beasiswa Jurnalis Cerdas sejak 2013 dan 2018 ini telah memasuki batch 5. Di tahun ini, program yang juga merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli ini menyediakan 50 beasiswa S2 bagi para jurnalis.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa BRI yang telah lama bekerja sama dengan media, terus berupaya memberi apresiasi dalam bentuk peningkatan kualitas jurnalis Indonesia. Di samping itu, Agus juga berharap program ini menjadi kolaborasi BRI dengan media dalam menggaungkan informasi yang benar dan terukur kepada publik.

“Dengan penyelenggaraan BRI Fellowship Journalism 2024 ini, diharapkan dapat menjadi ruang pengembangan kompetensi bagi insan media dalam memberi makna Indonesia,” ucapnya.

Tema besar yang diangkat pada BRI Fellowship Journalism 2024 ini adalah “Memberi Makna Indonesia”. Dengan tema ini juga diharapkan tulisan para jurnalis secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi dalam membangun semangat positif untuk menggerakan ekonomi nasional khususnya di antara sektor UMKM.

Halaman:
1 2 3
      
