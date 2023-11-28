Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

SIG Perkuat Inovasi Produk, Layanan, Digitalisasi, dan Operasional Berkelanjutan

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |17:01 WIB
SIG Perkuat Inovasi Produk, Layanan, Digitalisasi, dan Operasional Berkelanjutan
Dirut SIG Donny Arsal (tengah) bersama Direktur Keuangan dan Managemen Portofolio Andriano Hosni Panangian (ketiga kiri) dan managemen SIG pada Public Expose Live, Selasa (28/11/2023). Foto doc. SIG)
A
A
A

JAKARTA - Hingga akhir kuartal ketiga 2023, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) tetap kokoh mempertahankan dominasinya di industri bahan bangunan Indonesia. Dalam Paparan Publik (28/11/2023), Andriano Hosny Panangian, Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio SIG, mengatakan, SIG terus memperkuat inovasi untuk menghasilkan produk bahan bangunan bermutu, layanan berkualitas, serta menciptakan peluang-peluang baru untuk meningkatkan daya saing, mencapai efisiensi dan operasional berkelanjutan, serta meningkatkan profitabilitas Perusahaan.

“Di tengah kondisi persaingan pasar yang ketat sebagai akibat dari kelebihan kapasitas produksi semen, pengembangan diversifikasi produk dan layanan menjadi sebuah keharusan untuk menjajaki peluang-peluang bisnis baru yang berkontribusi pada kinerja positif dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” katanya.

Andriano Hosny Panangian menambahkan, untuk mencapai visi menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional, SIG terus meningkatkan kapabilitas untuk mempertahankan kepemimpinan pasar. Baik itu dalam pelaksanaan kegiatan operasional, pengelolaan harga dan pasar, hingga manajemen keuangan yang baik. Dengan dukungan sumber daya yang kompeten, fasilitas produksi dan distribusi yang luas, serta finansial yang kuat, SIG akan mampu menghadirkan produk dan layanan inovatif dan berkualitas untuk melayani berbagai kebutuhan pembangunan di pasar nasional maupun regional.

Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio SIG, Andriano Hosny Panangian (ketiga kiri) memberikan paparan pada acara Public Expose Live 2023, Selasa (28/11/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189133//perbedaan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan-V3ZL_large.jpg
Ini Bedanya Pengurusan PKB Tahunan dan PKB Lima Tahunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189100//gubernur_sumatra_utara_bobby_nasution-FctV_large.jpg
Gubernur Bobby Nasution Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement