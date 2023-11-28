SIG Perkuat Inovasi Produk, Layanan, Digitalisasi, dan Operasional Berkelanjutan

Dirut SIG Donny Arsal (tengah) bersama Direktur Keuangan dan Managemen Portofolio Andriano Hosni Panangian (ketiga kiri) dan managemen SIG pada Public Expose Live, Selasa (28/11/2023). Foto doc. SIG)

JAKARTA - Hingga akhir kuartal ketiga 2023, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) tetap kokoh mempertahankan dominasinya di industri bahan bangunan Indonesia. Dalam Paparan Publik (28/11/2023), Andriano Hosny Panangian, Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio SIG, mengatakan, SIG terus memperkuat inovasi untuk menghasilkan produk bahan bangunan bermutu, layanan berkualitas, serta menciptakan peluang-peluang baru untuk meningkatkan daya saing, mencapai efisiensi dan operasional berkelanjutan, serta meningkatkan profitabilitas Perusahaan.

BACA JUGA: SIG Raih Peringkat Emas pada Ajang SNI Award 2023

“Di tengah kondisi persaingan pasar yang ketat sebagai akibat dari kelebihan kapasitas produksi semen, pengembangan diversifikasi produk dan layanan menjadi sebuah keharusan untuk menjajaki peluang-peluang bisnis baru yang berkontribusi pada kinerja positif dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” katanya.

Andriano Hosny Panangian menambahkan, untuk mencapai visi menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional, SIG terus meningkatkan kapabilitas untuk mempertahankan kepemimpinan pasar. Baik itu dalam pelaksanaan kegiatan operasional, pengelolaan harga dan pasar, hingga manajemen keuangan yang baik. Dengan dukungan sumber daya yang kompeten, fasilitas produksi dan distribusi yang luas, serta finansial yang kuat, SIG akan mampu menghadirkan produk dan layanan inovatif dan berkualitas untuk melayani berbagai kebutuhan pembangunan di pasar nasional maupun regional.