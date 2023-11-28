Turun ke Lapangan, Kapolda Kalteng Ingin Pastikan Wilayah Hukumnya Aman

JAKARTA - Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto melakukan kunjungan pertamanya ke Polres Sukamara pada Selasa (28/11/2023). Ditemani sejumlah pejabat utama Polda Kalteng, ia ingin memastikan kondisi di wilayah hukumnya aman dan nyaman.

Kapolda menegaskan, komitmen bersama untuk menjadikan Kabupaten Sukamara sebagai bagian dari wilayah hukum yang aman dan nyaman.

"Sukamara menjadi pilihan pertama saya dalam melakukan kunker ke wilayah. Tujuannya, bagaimana supaya kita mengetahui tentang situasi Kamtibmas di wilayah ini," ujar Djoko dalam keterangannya.

Setelah melakukan pertemuan dengan forkopimda dan berbagai tokoh masyarakat, pemuda, dan lainnya. Semua sepakat untuk menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan nyaman tanpa memandang jenis kegiatan masyarakat.

"Kita samakan persepsi yang mana kata kuncinya adalah komunikasi timbal balik untuk menjaga Sukamara agar aman dan nyaman," kata Djoko.

Djoko, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dir Tipidkor) Bareskrim Polri juga memberikan bantuan sosial berupa paket sembako dan uang tunai kepada warakawuri, anak yatim piatu, dan kader Posyandu setempat yang turut berperan aktif dalam mengatasi stunting di Kabupaten Sukamara.

Kapolres Sukamara, AKBP Dewa Made Palguna, menyambut baik kunjungan Kapolda dan menyatakan kebanggaannya. Apalagi, Djoko, bersama Ketua Bhayangkari Kalteng, mengunjungi Sukamara untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai Kapolda Kalteng.

"Bapak Kapolda Kalteng bersilahturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat baik Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, para pengusahaan, tokoh-tokoh paguyuban yang ada di Kabupaten Sukamara," kata Dewa Made.