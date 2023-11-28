Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Waspada Potensi Hujan Petir di Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:58 WIB
YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali memperingatkan warga DIY untuk mewaspadai potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di Sleman bagian utara dan barat, Kulon Progo bagian utara, dan Gunungkidul bagian utara di hari ini, Selasa (28/11/2023).

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari ada potensi hujan ringan di Gunungkidul bagian Selatan dan Kulon Progo bagian utara. Siang – sore hari juga berpotensi hujan sedang – lebat di Sleman bagian utara dan barat, Kulon Progo bagian utara, dan Gunungkidul bagian utara. Potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta dan Bantul bagian timur.

Malam hari bakal berawan dan Rabu (29/11/2023) dini hari bakal berawan. Suhu udara berkisar 24 - 32 °C dengan Kelembapan udara 63 – 96 %.

Angin berhembus dari Tenggara – Barat Daya dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Dan Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *0.5 – 1.25 m ataubkategori Rendah.

(Nanda Aria)

      
