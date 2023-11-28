Terdesak Kebutuhan Hidup, Pemuda Pengangguran Nekat Jadi Kurir Sabu

KOTA MALANG - Terdesak kebutuhan hidup, pemuda pengangguran di Kota Malang, Jawa Timur nekat menjadi kurir narkoba. Pelaku diketahui berinisial RF (28) warga asal Banyuwangi, yang tinggal di rumah kos di Jalan MT Haryono, Kelurahan Dinoyo, Kota Malang.

Kanit Idik II Satresnarkoba Polresta Malang Kota Iptu Hengky Yuwana menuturkan, pelaku awalnya berkenalan dengan barang haram usai menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu, yang dibelinya dari Instagram. Dari sanalah lambat laun, pemuda beralamatkan di Perumahan Villa Ijen Gold, Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, akhirnya menjadi kurir narkoba dipercaya sang bandar.

"Dia diminta sebagai kurirnya untuk membantu peredaran narkoba di wilayah Malang ini, ya kurang lebih sejak bulan Ramadhan," kata Hengky di Mapolresta Malang Kota, Senin (27/11/2023).

RF mendapat suplai barang haram tersebut dari seorang bandar besar berinisial UC. Kemudian, ia diminta untuk menyerahkan ke pembeli yang telah memesan dengan cara diranjau, diletakkan di suatu lokasi tertentu.

"Dari hasil ungkap tersebut dia sudah beberapa kali mendapatkan sabu maupun ganja (dan kemudian dijual), terakhir sabu yang didapat (terjual ke pemakai) dengan berat 1,7 ons dan menyisakan 1 ons 19 gram setelah dijual, kalau ganjanya dia gunakan sendiri," terangnya.

Tersangka sendiri kata Hengky, diamankan di tempat rumah kosnya di Jalan MT Haryono, Gang 9 C di sekitar Universitas Brawijaya (UB), Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. RF diamankan sekitar pukul 22.00 WIB, Kamis malam, 23 November 2023.

"Saat melakukan penangkapan dan penggeledehan ditemukan BB yang ada di dalam kamarnya, yaitu sabu 119 gram, ganja 1,03 gram beserta bungkusnya, yang bersangkutan mengaku sebagai kurir," ujarnya.