HOME NEWS SULSEL

Logo Ganjar-Mahfud Bertebaran di Videotron, Warga Makassar Sambut Gembira

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:13 WIB
Logo Ganjar-Mahfud Bertebaran di Videotron, Warga Makassar Sambut Gembira
Videotron Ganjar-Mahfud di Makassar. (Foto: Leo Muhammad Nur)
A
A
A

MAKASSAR - Memasuki hari pertama jadwal kampanye yang diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan nomor urut 3 Calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mulai bertebaran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Seperti di traffic light perempatan jalan Jenderal Sudirman – Jalan Sungai Saddang, Kecamatan Ujung Pandang. Logo baru kemenangan Ganjar-Mahfud terpampang di layar videotron.

 BACA JUGA:

Selain di lokasi ini, logo serupa juga terlihat di perempatan traffic light Jalan Haji Bau – Jalan Arif Rate. Kemunculan alat peraga di layar videotron ini tentu disambut antusias warga. Kampanye tersebut ramah lingkungan karena tidak lagi dengan memaku spanduk di pohon pinggir jalan.

 BACA JUGA:

Salah satu warga Andy Yohanes menilai logo baru ini sejalan dengan visi-misi Ganjar – Mahfud membawa Indonesia Unggul. Untuk itu, dia meyakini pasangan nomor urut 3 ini bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024.

(Qur'anul Hidayat)

      
