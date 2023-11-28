Logo Ganjar-Mahfud Bertebaran di Videotron, Warga Makassar Sambut Gembira

MAKASSAR - Memasuki hari pertama jadwal kampanye yang diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan nomor urut 3 Calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mulai bertebaran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Seperti di traffic light perempatan jalan Jenderal Sudirman – Jalan Sungai Saddang, Kecamatan Ujung Pandang. Logo baru kemenangan Ganjar-Mahfud terpampang di layar videotron.

Selain di lokasi ini, logo serupa juga terlihat di perempatan traffic light Jalan Haji Bau – Jalan Arif Rate. Kemunculan alat peraga di layar videotron ini tentu disambut antusias warga. Kampanye tersebut ramah lingkungan karena tidak lagi dengan memaku spanduk di pohon pinggir jalan.

Salah satu warga Andy Yohanes menilai logo baru ini sejalan dengan visi-misi Ganjar – Mahfud membawa Indonesia Unggul. Untuk itu, dia meyakini pasangan nomor urut 3 ini bisa meraih kemenangan di Pilpres 2024.

(Qur'anul Hidayat)