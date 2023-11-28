Ganjar-Mahfud Perkenalkan Slogan Gerak Cepat Indonesia Unggul, Begini Harapan Warga

MAKASSAR – Pasangan Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (GP-MMD) mulai memperkenalkan logo dan slogan baru demi menyongsong Pilpres 2024.

Logo dan slogan baru ‘Gerak Cepat Indonesia Unggul’ itu diperkenalkan melalui videotron di berbagai kota besar di Indonesia. Di Makassar ditampilkan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Haji Bau.

Pada tampilan baru itu, tampak pasangan nomor 3 ini Ganjar dengan rambut putihnya mengenakan kemeja hitam, sementara Mahfud berbaju putih dipadu peci hitam.

Tampilan logo dengan slogan baru pasangan Capres nomor 3 itu, memikat pengendara untuk melihatnya lebih jelas. ‘Gerak Cepat Indonesia Raya, Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik!

Salah seorang warga Makassar yang melintas di area itu, Akbar mengaku, mengidolakan dua sosok tersebut dan berharap kelak bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

“Saya mengagumi keduanya, karena sejak menjabat di pemerintahan, Pak Ganjar sebagai Gubernur Jateng dan Pak Mahfud sebagai menteri, tidak pernah terlihat bobroknya,” ujarnya kepada MPI di Makassar.