Sejarah dan Asal Usul Pulo Gebang yang Berasal dari Nama Pohon

JAKARTA - Sejarah dan asal usul Pulo Gebang yang berasal dari nama pohon. Adapun Pulo Gebang sendiri terkenal karena keberadaan Terminal Terpadu yang modern dan mirip dengan bandara.

Terminal ini menjadi ikon yang membuat Pulo Gebang semakin dikenal oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Berdirinya Pulo Gebang ternyata memiliki sejarah unik. Pasalnya nama kelurahan ini berasal dari nama pohon.

Nah, berikut sejarah dan asal usul Pulo Gebang yang berasal dari nama pohon:

Menghimpun buku, 212 Asal Usul Djakarta Tempo Doeloe" karya Zaenuddin HM, sejarah Pulo Gebang berasal dari dua kata yaitu "Pulo" dan "Gebang". Dalam bahasa Indonesia, "Pulo" berarti daratan, sementara "Gebang" merujuk pada jenis pohon palem yang besar dengan nama latin Corypha utan.

Pohon Gebang memiliki ciri yang unik. Pasalnya, daun-daunnya berukuran besar dan berbentuk kipas dengan diameter mencapai 2-3,5 meter. Pohon ini hanya berbunga dan berbuah sekali seumur hidupnya.

Ketika pohon Gebang mencapai akhir hidupnya, semua daunnya akan mati. Kemudian pada ujung batangnya muncul kumpulan bunga dengan ratusan ribu kuntum bunga kuning kehijauan yang harum.

Buahnya berbentuk bola dengan tangkai pendek, berwarna hijau, dan memiliki diameter 2-3 meter.