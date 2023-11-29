Cari Nelayan Hilang Ditabrak Kapal Kargo, Tim SAR Temukan Bangkai Perahu di Dasar Laut

PANGKEP - Tim SAR menemukan bangkai perahu milik nelayan yang hilang diduga ditabrak kapal kargo tenggelam di perairan laut antara Pulau Karanrang dan Pulau Laiya, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep, dengan kedalaman 15 meter, Rabu (29/11/2023), sekira pukul 09.24 Wita.

Perahu nelayan pencari ikan yang bertolak dari Pulau Satando itu, dilaporkan hilang pada Senin 27 November 2023. Diperkirakan pemiliknya, yakni Saiful (31) tenggelam akibat tertabrak oleh kapal cargo yang melintas saat menjaring ikan, hingga tenggelam ke dasar laut.

"Tadi kita sudah saksikan langsung, bahwa yang ditemukan ini merupakan perahu nelayan dari pulau Satando. Sementara ini perahu yang kita temukan didasar laut berhasil di evakuasi ke pulau Satando dengan menggunakan Kapal Patroli KPLP KN.373," ujar Kanit Gakkum Sat Polairud Polres Pangkep, Ipda Rusliadi, saat dikonfirmasi di atas Kapal Patroli KPLP KN.P 373, Rabu (29/11/2023).

Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi ditemukannya perahu korban sekitar 7 mil dari dermaga maccini baji.

Sementara, Dantim Ops SAR Basarnas Makassar, Arhamdiansyah menyampaikan, Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 30 personel SAR gabungan.

"Tim di bagi jadi tiga, sru 1 melakukan pencarian menggunakan perahu karet di perairan satando dan sru 2 menggunakan perahu speedboat di perairan Polewali. sru 3 fokus pencarian di titik temuan serpihan perahu korban. Untuk personil gabungan ada 30 orang," katanya.