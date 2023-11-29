Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cari Nelayan Hilang Ditabrak Kapal Kargo, Tim SAR Temukan Bangkai Perahu di Dasar Laut

Udin Syahruddin , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:16 WIB
Cari Nelayan Hilang Ditabrak Kapal Kargo, Tim SAR Temukan Bangkai Perahu di Dasar Laut
Tim SAR bangkai perahu nelayan yang hilang usai ditabrak kapal kargo (Foto: Istimewa)
A
A
A

PANGKEP - Tim SAR menemukan bangkai perahu milik nelayan yang hilang diduga ditabrak kapal kargo tenggelam di perairan laut antara Pulau Karanrang dan Pulau Laiya, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep, dengan kedalaman 15 meter, Rabu (29/11/2023), sekira pukul 09.24 Wita.

Perahu nelayan pencari ikan yang bertolak dari Pulau Satando itu, dilaporkan hilang pada Senin 27 November 2023. Diperkirakan pemiliknya, yakni Saiful (31) tenggelam akibat tertabrak oleh kapal cargo yang melintas saat menjaring ikan, hingga tenggelam ke dasar laut.

"Tadi kita sudah saksikan langsung, bahwa yang ditemukan ini merupakan perahu nelayan dari pulau Satando. Sementara ini perahu yang kita temukan didasar laut berhasil di evakuasi ke pulau Satando dengan menggunakan Kapal Patroli KPLP KN.373," ujar Kanit Gakkum Sat Polairud Polres Pangkep, Ipda Rusliadi, saat dikonfirmasi di atas Kapal Patroli KPLP KN.P 373, Rabu (29/11/2023).

Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi ditemukannya perahu korban sekitar 7 mil dari dermaga maccini baji.

Sementara, Dantim Ops SAR Basarnas Makassar, Arhamdiansyah menyampaikan, Pencarian dilakukan dengan mengerahkan 30 personel SAR gabungan.

"Tim di bagi jadi tiga, sru 1 melakukan pencarian menggunakan perahu karet di perairan satando dan sru 2 menggunakan perahu speedboat di perairan Polewali. sru 3 fokus pencarian di titik temuan serpihan perahu korban. Untuk personil gabungan ada 30 orang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611/kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155545/pencarian-eoCJ_large.jpg
Update! Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, 1 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155324/tim_sar-nh3Y_large.jpg
Kronologi Long Boat DPRD Mentawai Terbalik, Sejumlah Penumpang Berenang 6 Jam Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155266/kapal_tenggelam-Lwpa_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Diperpanjang, 17 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement