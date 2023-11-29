Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Polisi Temukan Sabu 3 Kg Tidak Bertuan di Dalam Mobil

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:51 WIB
Kronologi Polisi Temukan Sabu 3 Kg Tidak Bertuan di Dalam Mobil
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A
 

JAMBI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Jambi menemukan narkotika jenis sabu seberat 3.250 gram atau 3 kilogram.

Ironisnya, di dalam tiga paket besar tersebut diamankan tanpa tuan, yakni ditemukan di dalam sebuah kendaraan roda empat jenis Honda Jazz warna silver yang tengah terparkir tanpa terkunci di Jalan Lingkar Barat 1, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.

"Penemuan tersebut berdasarkan hasil laporan masyarakat pada hari Jum'at 24 November 2023 lalu," ungkap Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, Rabu (29/11/2023).

Dia menjelaskan, saat itu anggota Satresnarkoba Polresta Jambi mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar pukul 04.30 WIB.

Tidak membuang waktu lagi, petugas langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang disebutkan masyarakat.

Setengah jam kemudian, tepatnya di depan kantor PTPN VI Jambi, anggota mencurigai adanya mobil terparkir jenis Honda Jazz warna silver di pinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci.

Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di mobil tersebut. Ternyata, petugas tidak mendapati adanya pemilik mobil tersebut.

Telusuri berita news lainnya
