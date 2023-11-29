Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Edarkan Uang Palsu ke Pedagang Durian, Pelaku Diburu Polisi

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:31 WIB
Edarkan Uang Palsu ke Pedagang Durian, Pelaku Diburu Polisi
Pengedar uang palsu diburu polisi/Foto: Istimewa
GUNUNGSITOLI - Uang palsu beredar di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, seorang pedagang durian menjadi korban pada Selasa (18/11/2023). Saat ini Polres Nias sedang melakukan penyelidikan dan memburu terduga pelaku.

Kasi Humas Polres Nias Aipda Restu Gulo saat dikonfirmasi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum menerima laporan dari korban, walau begitu personel kepolisian telah bergerak memburu pelaku.

"Laporan resmi dari korban belum kita terima, namun Tim Polres Nias sudah langsung bergerak melakukan penyelidikan dan memburu terduga pelaku." terang Aipda Restu Gulo kepada MNC Portal saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).

Sebelumnya, diketahui seorang pedagang durian di Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menangis ketika mengetahui uang yang ditukarkan oleh pembeli dagangannya pada Selasa (28/11/2023).

Uang palsu jenis kertas Rp100 ribu itu ditukarkan pelaku kepada korban tersebut sebesar Rp700 ribu saat membeli durian milik korban.

Kronologi kejadian ini dibagikan akun @Eva Zai, pada video berdurasi 2,27 menit itu ia menjelaskan seorang ibu pedagang sedang menangis sedih karena telah tertipu uang palsu dari pelanggannya.

“Buat teman-teman hati-hati uang palsu, ibu ini sudah tertipu,” ucap @Eva Zai melalui siaran langsung akun Facebooknya, Selasa (28/11/20230.

