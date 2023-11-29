Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemasaran UMKM Lebih Mudah dengan Vending Machine, Kolaborasi Kementerian BUMN dan BRI

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:48 WIB
(Foto: doc. BRI)
JAKARTA - Peran UMKM sebagai penggerak ekonomi bangsa Indonesia perlu untuk terus didukung dan diberdayakan termasuk dalam hal pemasaran produk hingga perluasan pasar. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pun terus mendukung pengembangan UMKM tersebut melalui berbagai program pendampingan, edukasi dan pemberdayaan dengan menyediakan berbagai platform yang familiar bagi masyarakat.

Tak sampai di sana, inovasi dalam menumbuh kembangkan UMKM terus dilakukan dengan menyediakan platform dengan konsep outlet self service sehingga dapat meningkatkan minat pembelian produk UMKM. Salah satu bentuknya adalah vending machine produk UMKM binaan Rumah BUMN BRI yang diresmikan pada Senin (27/11/2023) di Kementerian BUMN.

Staf Khusus III Kementerian BUMN RI Arya Sinulingga yang turut hadir dalam peresmian tersebut mengatakan bahwa dengan hadirnya vending machine ini diharapkan dapat memperluas pemasaran produk UMKM. Dengan begitu kesempatan UMKM untuk semakin sejahtera dan naik kelas semakin terbuka.

“Awalnya Vending Machine ini merupakan ide Pak Menteri Erick Thohir, untuk menjawab permintaan kawan-kawan UMKM untuk lebih mempromosikan produk UMKM. Harapan kedepannya seluruh produk UMKM bisa masuk ke Vending Machine seiring dengan bertambahnya jumlah Vending Machine,” ujarnya.

Dalam peresmian tersebut, vending machine pertama yang diresmikan ini diisi oleh 11 UMKM Binaan BRI yang terdiri dari 19 jenis produk. Sehingga kapasitas 1 mesin adalah sebanyak 150 produk UMKM pilihan yang dapat dibeli melalui transaksi pembayaran menggunakan QRIS.

Nantinya, vendor akan memonitor produk mana saja yang banyak diminati, kemudian menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya.

