HOME NEWS NUSANTARA

BRI Luncurkan Inovasi Digital BRIFrens Kustodian Berbasis Web

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:01 WIB
BRI Luncurkan Inovasi Digital BRIFrens Kustodian Berbasis Web
BRI luncurkan inovasi digital BRIFrens Kustodian berbasis web. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – Kustodian di masa depan adalah layanan yang beralih menuju revolusi digital di mana nasabah dengan mudah berinteraksi dengan bank kustodian secara efektif dan patuh pada regulasi.

Selaras dengan hal tersebut, Kustodian BRI melakukan inovasi digital untuk memudahkan nasabah kustodian dengan portal layanan BRIFrens.

Kustodian BRI Front End System (BRIFrens) adalah portal layanan berbasis web yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah Kustodian BRI agar dapat bertransaksi secara nyaman dan aman. Hal ini merupakan wujud komitmen BRI dalam menjalankan transformasi digital melalui digitalisasi layanan perbankan di Indonesia.

Terkait hal ini, SEVP Treasury & Global Services Achmad Royadi mengatakan, “BRI senantiasa meningkatkan layanan perbankannya, khususnya terkait digitalisasi bisnis proses untuk layanan jasa kustodian."

“Kami harapkan pemegang surat berharga dapat lebih cepat dan mudah dalam mengakses layanan jasa Kustodian BRI melalui BRIFrens. Saat awal pendaftaran nasabah dapat mengatur sendiri kewenangan untuk user maker, checker, dan signer serta dikelola sendiri oleh pihak nasabah,” ujarnya.

SEVP Treasury & Global Services Achmad Royadi. (Foto: dok BRI)


Kemudian pengiriman instruksi transaksi juga tidak perlu mengirim surat fisik, maker cukup melakukan upload data di BRIFrens, checker melakukan verifikasi, dan approval oleh signer.

Untuk sisi keamanan, BRIFrens dilengkapi oleh two factor authentication menggunakan OTP kepada email signer, dan apabila dibutuhkan laporan-laporan portofolio, hanya perlu download dari BRIFrens saja.

Topik Artikel :
Okezone Stories BRIFrens BBRI BRI
