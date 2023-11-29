Terekam CCTV, Maling Motor Terlihat Santuy saat Beraksi

GARUT - Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, terekam CCTV. Dalam video rekaman kamera pengawas yang beredar di media sosial, tindak pencurian dilakukan pria berambut cepak seorang diri.

Pelaku yang mengenakan jaket dan celana jeans biru itu terlihat tenang saat mencuri sepeda motor metik yang terparkir di samping rumah korbannya. Ia tampak mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, yang diduga untuk membuka kunci leher motor sasarannya.

Dari rekaman video berdurasi 1 menit yang dibagikan akun @eldanuryeda, tercantum jika tindak curanmor yang dilakukan itu terjadi pada Rabu (29/11/2023), sekira pukul 05.20 WIB pagi. Tak sampai 15 detik, pria tersebut berhasil membuka kunci stang dan berusaha membawa kabur motor curiannya.

Namun saat mendorong dengan posisi mundur, motor yang dipegangnya justru malah terjatuh. Pria ini sempat panik dan bersiap kabur meninggalkan motor curiannya yang masih terguling di atas paving block.

Karena situasi sekitar rumah sepi, dia kembali untuk mengambil motor curiannya dan berhasil kabur. Belakangan diketahui jika lokasi TKP pencurian itu berada di sebuah kontrakan kawasan Kampus Institut Pendidikan Indonesia (IPI), Jalan Terusan Pahlawan, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.