HOME NEWS JABAR

Sukabumi Mati Listrik Serentak, PLN: Upaya Penormalan Terus Kami Lakukan

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:59 WIB
Sukabumi Mati Listrik Serentak, PLN: Upaya Penormalan Terus Kami Lakukan
Ilustrasi. (Foto: Dok PLN)
SUKABUMI - General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia memohon maaf atas pemadaman listrik serentak yang terjadi di seluruh kota/Kabupaten Sukabumi, Rabu (29/11/2023) malam. Pihaknya terus berupaya melakukan penormalan kelistrikan di wilayah tersebut.

“Saat ini upaya penormalan terus kami lakukan, bahkan beberapa Gardu Induk sudah mulai berhasil dilakukan penyalaan," kata Susiana Mutia dalam keterangannya.

Ia menyebutkan, di Jawa Barat, terjadi gangguan pada sisi pembangkit mengakibatkan padamnya sejumlah area seperti Cianjur, Sukabumi dan Bogor.

BACA JUGA:

Sukabumi Gelap Gulita: Mati Listrik Serentak Rabu Malam 

"Sekali lagi kami mohon maaf dan pengertian seluruh pelanggan yang terdampak akibat gangguan ini, kami berjanji akan melakukan dan mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem agar listrik kembali normal," ucap Susiana.

Menurut Susiana, saat ini PLN telah melakukan upaya pengalihan beban kelistrikan, Selanjutnya tim teknis PLN akan melakukan asesmen kondisi pengaturan beban dari UP2B untuk meminimalkan pemadaman.

Adapun gangguan terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Palabuhanratu dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Salak. 

 BACA JUGA:

Gangguan pada sistem kelistrikan dimulai pada pukul 19.43 WIB ketika PLTU Palabuhanratu mengalami trip pada beban 300 MW. Hal ini menyebabkan padamnya cahaya di seluruh penjuru kota/Kabupaten Sukabumi. 

Informasi ini disampaikan melalui keterangan Dispatcher JCC, yang tersebar di grup perpesanan whatsapp yang mengonfirmasi insiden tersebut. Menurut keterangannya, gangguan ini disebabkan oleh trip pada PLTU Pratu #1, #2, dan #3 pada waktu yang bersamaan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
