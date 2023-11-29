Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Pelajar di Palembang Dibacok Orang Tak Dikenal, Alami Luka Robek 50 Jahitan

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:22 WIB
Pelajar di Palembang Dibacok Orang Tak Dikenal, Alami Luka Robek 50 Jahitan
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

PALEMBANG - MR (16), seorang pelajar di Kota Palembang menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang tidak dikenal saat melintas di Jalan HM Noerdin Pandji, Kecamatan Sako, tepatnya di depan MC Donald's, Palembang, Senin (27/11/2023) lalu, sekitar pukul 23.30 WIB.

Erna (29), kakak kandung korban mengatakan bahwa saat kejadian adiknya berboncengan sepeda motor dengan temannya. Lalu saat melintas di tempat kejadian perkara tiba-tiba saja dari belakang dikejar oleh sekitar 10 orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor.

 BACA JUGA:

"Tanpa banyak bicara, sekelompok orang itu langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam," ujar Erna usai membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang, Rabu (29/11/2023).

Usai membacok korban yang merupakan warga Jalan Prajurit Najamudin, Kecamatan Kalidoni, Palembang, para pelaku juga mengambil sepeda motor milik teman korban dan handphone merek Oppo A16 milik korban.

 BACA JUGA:

"Kami baru mendapat informasi dari temannya bernama Reza bahwa adik saya sudah berada di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Palembang Selasa (28/11/2023) pagi, sekitar pukul 07.00 WIB," jelasnya.

Menurut Erna, setelah mendapat informasi tersebut dirinya bersama keluarga langsung mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

"Adik saya sudah terbaring lemah dan mengalami 50 jahitan akibat luka bacok di kepala, tangan, kaki, dan lainnya di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang," ujarnya.

