Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Bangun Sinagog di Jantung Jalur Gaza Selama Invasi Darat Besar-besaran

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |21:03 WIB
Israel Bangun Sinagog di Jantung Jalur Gaza Selama Invasi Darat Besar-besaran
Israel bangun sinagog di jantung Jalur Gaza saat invasi darat (Foto: Telegram)
A
A
A

GAZA Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah mendirikan sinagoga atau sinagog di jantung Jalur Gaza selama invasi darat.

Para prajurit mengubah salah satu bangunan menjadi tempat mereka berdoa. Mereka menambahkan bangku dan meja untuk meletakkan buku doa mereka.

Menurut dokumentasi kantor pers pemerintah, sinagoga tersebut diberi nama Kuil Abraham dan di dalamnya terdapat tanda yang menunjukkan waktu berdoa, yang diperbarui setiap hari.

Pada awal November lalu, tentara IDF berdoa di sinagoga abad ke-6 di Gaza, yang merupakan pertama kalinya dalam hampir dua dekade orang Yahudi diizinkan beribadah di situs suci ini.

Sinagoga kuno di Gaza, yang dibangun pada tahun 508 M selama periode Bizantium, digali pada tahun 1965. Terletak di tempat yang dulunya merupakan kota pelabuhan Gaza yang ramai, yang pada saat itu dikenal sebagai "Maiuma" atau El Mineh (pelabuhan), situs bersejarah ini sekarang berada di distrik Rimal Kota Gaza. Para arkeolog Mesir awalnya mengidentifikasinya sebagai sebuah gereja, namun kemudian ditemukan mosaik luar biasa yang menampilkan Raja Daud memainkan kecapi, diberi label dalam bahasa Ibrani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement