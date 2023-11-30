Israel Bangun Sinagog di Jantung Jalur Gaza Selama Invasi Darat Besar-besaran

GAZA – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah mendirikan sinagoga atau sinagog di jantung Jalur Gaza selama invasi darat.

Para prajurit mengubah salah satu bangunan menjadi tempat mereka berdoa. Mereka menambahkan bangku dan meja untuk meletakkan buku doa mereka.

Menurut dokumentasi kantor pers pemerintah, sinagoga tersebut diberi nama Kuil Abraham dan di dalamnya terdapat tanda yang menunjukkan waktu berdoa, yang diperbarui setiap hari.

Pada awal November lalu, tentara IDF berdoa di sinagoga abad ke-6 di Gaza, yang merupakan pertama kalinya dalam hampir dua dekade orang Yahudi diizinkan beribadah di situs suci ini.

Sinagoga kuno di Gaza, yang dibangun pada tahun 508 M selama periode Bizantium, digali pada tahun 1965. Terletak di tempat yang dulunya merupakan kota pelabuhan Gaza yang ramai, yang pada saat itu dikenal sebagai "Maiuma" atau El Mineh (pelabuhan), situs bersejarah ini sekarang berada di distrik Rimal Kota Gaza. Para arkeolog Mesir awalnya mengidentifikasinya sebagai sebuah gereja, namun kemudian ditemukan mosaik luar biasa yang menampilkan Raja Daud memainkan kecapi, diberi label dalam bahasa Ibrani.