INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Diundang Hamas ke Gaza, Ini Jawaban Elon Musk

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:03 WIB
Diundang Hamas ke Gaza, Ini Jawaban Elon Musk
CEO Tesla Elon Musk menolak saat diundang Hamas ke Gaza (Foto: Reuters)
GAZA CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk telah menolak undangan pejabat senior Hamas untuk mengunjungi Gaza guna melihat dampak serangan Israel yang tiada henti terhadap wilayah kantong Palestina. Miliarder baru-baru ini melakukan kunjungan ke Israel dan dia setuju bahwa negara tersebut tidak punya pilihan lain selain menghancurkan Hamas.

Pada Selasa (28/11/2023), Osama Hamdan, anggota politbiro Hamas, mengatakan pada konferensi pers di Beirut, Lebanon, bahwa kelompok bersenjata Palestina akan dengan senang hati menunjukkan kepada Musk sejauh mana pembantaian dan penghancuran yang dilakukan terhadap rakyat Gaza, sesuai dengan kepatuhan mereka dengan standar objektivitas dan kredibilitas.

Ketika ditanya oleh pengguna di X (sebelumnya Twitter) untuk mengomentari undangan tersebut, Musk menjawab bahwa “[tampaknya] agak berbahaya di sana saat ini.”

“Tetapi saya yakin bahwa kesejahteraan Gaza dalam jangka panjang adalah hal yang baik bagi semua pihak,” tambahnya.

Pernyataan taipan Amerika Serikat (AS) itu muncul setelah Musk melakukan perjalanan ke Israel pada Senin (27/11/2023), di mana ia bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog, dan berjalan melewati sebuah kibbutz yang dihancurkan oleh Hamas.

Dia juga melakukan pembicaraan dengan Netanyahu dan setuju dengan sikap Netanyahu terhadap Hamas, dengan alasan bahwa “mereka yang berniat melakukan pembunuhan harus dinetralisir.”

Telusuri berita news lainnya
