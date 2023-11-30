Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Lawan Hamas di Gaza, Israel Diperkirakan Keluarkan Biaya Rp820 Triliun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |13:45 WIB
Perang Lawan Hamas di Gaza, Israel Diperkirakan Keluarkan Biaya Rp820 Triliun
Foto: Reuters.
A
A
A

TEL AVIV - Bank Israel merilis laporan yang mengumumkan bahwa perkiraan biaya perang di Gaza setelah Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober telah mencapai 198 miliar shekel atau setara USD53 miliar (sekira Rp820 triliun).

“Total dampak kotor perang tersebut mencapai 198 (miliar shekel),” kata laporan bank tersebut sebagaimana dilansir Al Mayadeen.

Laporan itu menambahkan bahwa 107 miliar shekel dialokasikan untuk belanja militer, yang bersifat inklusif.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sisa jumlah tersebut ditujukan untuk mengkompensasi kerusakan langsung atau tidak langsung, pengeluaran sipil, pembayaran utang publik, dan hilangnya pendapatan pajak.

Baru kemarin, perselisihan yang sudah berlangsung lama selama lebih dari satu tahun antara ketua komite keuangan Israel, Moshe Gafni, dan gubernur bank sentral Amir Yaron semakin intensif ketika gubernur bank sentral tersebut menyatakan bahwa ketua Bank Israel tidak pantas untuk masa jabatan kedua.

Gafni telah mengkritik Yaron sejak pertengahan 2022 ketika bank sentral pendudukan memulai siklus kenaikan suku bunga yang agresif untuk memerangi inflasi yang tinggi.

Dengan latar belakang ketidakpastian ekonomi yang timbul dari konfrontasi dengan kelompok perlawanan Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan tawaran masa jabatan lima tahun kedua kepada Yaron minggu lalu, dan Yaron menerimanya. Keputusan tersebut kini menunggu persetujuan kabinet.

Halaman:
1 2
      
