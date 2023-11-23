Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu: Perang di Gaza Akan Berlanjut Setelah Gencatan Senjata

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |11:25 WIB
Netanyahu: Perang di Gaza Akan Berlanjut Setelah Gencatan Senjata
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: Reuters)
TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Rabu (22/11/2023) bahwa ia telah memberi tahu Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahwa ia akan meneruskan perang melawan Hamas setelah gencatan senjata sementara berakhir.

Netanyahu mengaku menyampaikan pesan itu kepada Biden melalui sambungan telepon pada Rabu.

“Saya ingin menjelaskannya. Perang terus berlanjut. Perang terus berlanjut. Kita akan meneruskannya sampai kita mencapai semua tujuan kita,” kata Netanyahu sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Gencatan senjata selama empat hari antara Israel dan Hamas diperkirakan akan dimulai pada Kamis (23/11/2023).

Hamas dapat memperpanjang masa gencatan senjata dengan membebaskan lebih banyak sandera yang mereka sekap.

Akan tetapi, Netanyahu bersama anggota kabinet perang khususnya yang lain mengatakan dalam konferensi pers bahwa mereka akan melanjutkan perang hingga Hamas hancur dan seluruh 240 sandera yang diculik dibebaskan.

(Rahman Asmardika)

      
