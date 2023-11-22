Ini Dampak Gencatan Senjata yang Disepakati Hamas-Israel untuk Gaza

DOHA – Hamas dan Israel pada Rabu, (22/11/2023) menyepakati gencatan senjata empat hari sebagai ganti pembebasan sandera di Gaza dan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Gencatan senjata ini akan menghentikan kekerasan yang telah terjadi di Gaza selama hampir dua bulan dan memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan bahan bakar ke daerah kantong tersebut.

Berdasarkan kesepakatan itu, Hamas akan membebaskan 50 perempuan dan anak-anak – dari sekira 240 sandera yang ditangkap oleh militan dalam serangan mendadak mereka pada 7 Oktober di Israel – sebagai imbalan atas pembebasan 150 perempuan dan anak-anak Palestina.

Perjanjian tersebut, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, akan memungkinkan ratusan truk bantuan kemanusiaan, medis dan bahan bakar memasuki Gaza. Semua aktivitas udara Israel di Gaza selatan akan dihentikan selama empat hari, sementara lalu lintas udara di utara, yang menjadi fokus awal serangan darat Israel, akan dihentikan mulai pukul 10:00 hingga 16:00. waktu setempat, kata Hamas.

“Saat kami mengumumkan penghentian perjanjian gencatan senjata, kami menegaskan bahwa kami tetap siap untuk mengambil tindakan, dan para pejuang kami yang menang akan tetap waspada untuk membela rakyat kami dan mengalahkan pendudukan,” kata Hamas sebagaimana dilansir Reuters.

Seorang mediator Qatar mengatakan negaranya berharap kesepakatan itu akan menghasilkan gencatan senjata permanen.