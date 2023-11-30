Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Erupsi Semburkan Abu hingga Setinggi 1.200 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |10:37 WIB
Gunung Dukono Erupsi Semburkan Abu hingga Setinggi 1.200 Meter
Gunung Dukono erupsi muntahkan abu setinggi 1.200 meter. (Dok PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Kamis (30/11/2023) pukul 08.04 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.200 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Kamis, 30 November 2023, pukul 08:04 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1200 m di atas puncak (± 2287 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan diminta tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 2 km.

Bambang mengatakan, hal ini mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158458/gunung_meletus-vxHB_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/340/3127745/gunung_dukono_erupsi_pagi_ini-hXP8_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/340/3118034/gunung_dukono_meletus-pDK5_large.jpeg
Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/340/3093442/gunung-6zoc_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik hingga 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/340/3092360/gunung-y8D9_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Sore Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 3.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/340/3088398/gunung-fdSB_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Hebat Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 1.300 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement