Gunung Dukono Erupsi Semburkan Abu hingga Setinggi 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Kamis (30/11/2023) pukul 08.04 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.200 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Kamis, 30 November 2023, pukul 08:04 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1200 m di atas puncak (± 2287 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan diminta tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 2 km.

Bambang mengatakan, hal ini mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” ujarnya.

