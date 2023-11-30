BEM UGM: Demokrasi Baru Seumur Jagung Sudah Hampir Mati karena Gimmick Politik

YOGYAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM merasa jijik dengan gimick-gimick politik yang seolah mewakili anak muda. Karena apa yang dinamakan mewakili suara anak muda belum tentu mewakili anak muda itu sendiri.

Ketua BEM UGM, Gielbran Muhammad Noor mengatakan demokrasi yang seharusnya fokus pada kebutuhan rakyat namun sekarang justru fokus pada IKN (Ibu Kota Negara). Padahal IKN itu inti kerugian negara karena investasi tidak ada yang masuk dan sebagainya.

"Ini menjadi wujud bahwa IKN itu,"ujar dia.

Demokrasi yang baru seumur jagung sudah dirusak dengan ambisi politik dari segelintir orang yang kini masih berkuasa. Bahkan tindakan represif sudah dilakukan oleh negara terhadap mereka yang menyuarakan kebenaran.

Tindakan represif juga sangat drastis dirasakan, dan termasuk para aktivis di Jogja. Bahkan untuk kegiatan demonstrasi Rabu (29/11/2023) petang kemarin di titik nol kilometer, pihaknya juga merasakan hal yang sama di mana perizinan tempat dipersusah.

"Itu menjadi wujud dari demokrasi di Indonesia memang sudah akan mati baru seumur jagung sudah hampir mati," ujarnya.

Menurutnya apa yang terjadi tersebut bukan Representasi pemuda. Para mahasiswa tidak mau jika satu orang anak yang bahkan anak seorang presiden itu diklaim perwakilan seluruh anak muda. Pihaknya tidak ingin ada anak murah yang merupakan anak seorang anak seorang presiden itu diklaim sebagai perwakilan seluruh anak muda.

"Kita ngga terima. sebagai anak muda kita merasa jijik karena apa yang dilakukan Jokowi dengan Gibran itu wujud menurut saya itu hal yang paling ironis," ujarnya.