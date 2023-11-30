Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Serap Aspirasi Para Pegiat Seni Tari di Cimenyan Bandung

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |16:47 WIB
Relawan Ganjar Serap Aspirasi Para Pegiat Seni Tari di Cimenyan Bandung
Relawan Ganjar serap aspirasi pegiat seni (Foto: Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjartivity kembali menyasar kalangan pegiat seni yang ada di kawasan Jawa Barat.

Sukarelawan yang beranggotakan Alumni Muda UPI, ITB, dan UNPAD itu berusaha menyerap aspirasi para pegiat seni tari.

Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia Rahman mengatakan kegiatan silaturahmi itu diadakan di Pondok Seni Lugay's, RT 05, RW 11, Kelurahan Pasirluhur, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Dalam kegiatan ini ada ratusan pegiat seni, khususnya seni tari yang menyampaikan aspirasi kepada kami," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (30/11/2023).

Selain berdiskusi membahas keluhan dan harapan, Ganjartivity juga mengadakan pertunjukan seni bersama para pegiat seni.

"Kami berusaha menghidupkan lagi gairah seni para seniman yang ada di sini," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement