Relawan Ganjar Serap Aspirasi Para Pegiat Seni Tari di Cimenyan Bandung

BANDUNG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjartivity kembali menyasar kalangan pegiat seni yang ada di kawasan Jawa Barat.

Sukarelawan yang beranggotakan Alumni Muda UPI, ITB, dan UNPAD itu berusaha menyerap aspirasi para pegiat seni tari.

Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia Rahman mengatakan kegiatan silaturahmi itu diadakan di Pondok Seni Lugay's, RT 05, RW 11, Kelurahan Pasirluhur, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Dalam kegiatan ini ada ratusan pegiat seni, khususnya seni tari yang menyampaikan aspirasi kepada kami," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (30/11/2023).

Selain berdiskusi membahas keluhan dan harapan, Ganjartivity juga mengadakan pertunjukan seni bersama para pegiat seni.

"Kami berusaha menghidupkan lagi gairah seni para seniman yang ada di sini," ujar dia.