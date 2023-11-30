Biadab, Kakek di Garut Cabuli Cucu Sendiri hingga Melahirkan

GARUT - Seorang gadis remaja di Cisompet, Kabupaten Garut, dikabarkan melahirkan anak dari kakeknya sendiri. Remaja di bawah umur yang tak disebutkan namanya itu merupakan korban pencabulan dari pria lansia berinisial AS (73).

Tindakan bejat kakek renta ini terungkap setelah cucunya sering mengeluhkan rasa sakit pada pinggang dan perut. Keluarga korban pun terkejut, saat bidan desa tempat tinggal mereka menyatakan jika gadis remaja tersebut tengah dalam kondisi hamil.

Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha, mengatakan pelaku pencabulan terhadap cucunya sendiri itu saat ini telah diamankan.

Polisi, kata dia, mengamankan AS setelah mendapat laporan dari pihak keluarga.

"Pelaporan dibuat keluarga setelah mereka mengetahui jika pelaku yang mencabuli korban adalah kakeknya sendiri. Terduga pelaku sudah diamankan," kata AKBP Rohman Yonky Dilatha, Kamis (30/11/2023).

Aparat Polres Garut hingga saat ini belum bisa memperinci detail kasus pencabulan yang berujung korbannya melahirkan itu. Namun, AS telah dijebloskan ke sel tahanan kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.