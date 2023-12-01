Sandiaga Uno Beberkan Strategi Ganjar-Mahfud Gaet Pemilih Muda, Apa Itu?

MAKASSAR - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan strategi Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam menggaet para pemilih muda.

Strategi tersebut disampaikan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu ketika menyapa para mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Aula Baruga Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (1/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, dirinya memaparkan kalangan muda, yakni Generasi Z dan Milenial ini memiliki tugas yang sangat strategis dalam masa depan bangsa.

Mereka disebut Sandiaga Uno sebagai penggerak pembangunan, sehingga bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pemain.

Oleh karena itu, guna memastikan lokomotif pembangunan dikendalikan kalangan muda, dirinya mengajak mereka untuk mengambil peran dalam konsep ekonomi hijau Ganjar-Mahfud.

Mereka pun akan dilibatkan dalam setiap program kerja dan gagasan Indonesia unggul yang menjadi masa depan bangsa.

"Saya melihat bahwa kekhawatiran dari masyarakat Sulawesi Selatan ini diaspirasikan oleh anak-anak muda, bagaimana biaya hidup, harga-harga murah, kerja mudah dan tentunya hidup berkah itu yang merupakan bagian utama dari konsep ekonomi hijau yang kami tawarkan kepada anak-anak muda di Sulawesi Selatan," ungkap Sandiaga Uno.