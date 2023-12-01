Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sandiaga Uno Beberkan Strategi Ganjar-Mahfud Gaet Pemilih Muda, Apa Itu?

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:06 WIB
Sandiaga Uno Beberkan Strategi Ganjar-Mahfud Gaet Pemilih Muda, Apa Itu?
Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno memaparkan strategi pasangan Ganjar-Mahfud menggaet pemilih muda/Foto: MPI
A
A
A

MAKASSAR - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan strategi Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam menggaet para pemilih muda.

Strategi tersebut disampaikan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu ketika menyapa para mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Aula Baruga Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (1/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, dirinya memaparkan kalangan muda, yakni Generasi Z dan Milenial ini memiliki tugas yang sangat strategis dalam masa depan bangsa.

Mereka disebut Sandiaga Uno sebagai penggerak pembangunan, sehingga bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pemain.

Oleh karena itu, guna memastikan lokomotif pembangunan dikendalikan kalangan muda, dirinya mengajak mereka untuk mengambil peran dalam konsep ekonomi hijau Ganjar-Mahfud.

Mereka pun akan dilibatkan dalam setiap program kerja dan gagasan Indonesia unggul yang menjadi masa depan bangsa.

"Saya melihat bahwa kekhawatiran dari masyarakat Sulawesi Selatan ini diaspirasikan oleh anak-anak muda, bagaimana biaya hidup, harga-harga murah, kerja mudah dan tentunya hidup berkah itu yang merupakan bagian utama dari konsep ekonomi hijau yang kami tawarkan kepada anak-anak muda di Sulawesi Selatan," ungkap Sandiaga Uno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138751//partai_persatuan_pembangunan-64oG_large.jpg
PPP Bakal Gelar Muktamar, Nama Sandiaga Uno hingga Gus Yasin Masuk Bursa Caketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/622/3124852//ekonomi_digital-41Vd_large.jpg
Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement