HOME NEWS SULSEL

Sandiaga Beri Solusi Keresahan Kaum Muda Makassar: Jawabannya Kegerus!

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:48 WIB
Sandiaga Beri Solusi Keresahan Kaum Muda Makassar: Jawabannya Kegerus!
Sandiaga Uno (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno menekankan tiga fokus utama dalam slogan PPP. Fokus tersebut meliputi Harga Murah , Kerja Mudah dan Hidup Berkah.

Ketiga fokus utama tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD itu merupakan rumusan dari sejumlah aspirasi masyarakat, khususnya kalangan muda.

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan diungkapkannya menjadi keresahan anak-anak muda saat ini.

"Lapangan kerja harus tersedia bagi anak-anak muda, lewat apa? salah satunya lewat gerakan kewirausahaan," ungkap Sandiaga Uno ketika menyapa para mahasiswa dan organisasi masyarakat di Aula Baruga Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (1/12/2023).

"Karena itu, UMKM menjadi prioritas kami, karena 97 persen penciptaan lapangan kerja tercipta oleh UMKM. Agar berkembang, UMKM harus diberi PPP, yaitu pelatihan, pendampingan dan permodalan," bebernya.

Pernyataan Sandiaga Uno diamini Sekretaris Sandinesia Sulawesi Selatan, Salman Karsa.

Meski demikian, mewakili kalangan muda, dirinya menanyakan langkah konkrit Ketua Dewan Pakar Capres Ganjar-Mahfud MD untuk menghadirkan Harga Murah dan Hidup Berkah.

"Bagaimana bisa harga murah, apalagi harga solar di Makassar tinggi dan langka? Apa langkah konkrit untuk menghadirkan Harga Murah dan Hidup Berkah?" ujar Salman kepada Sandiaga Uno.

