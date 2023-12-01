Solidaritas Kemanusiaan, Dari BAZNAS RI hingga Driver Ojol Salurkan Bantuan untuk Palestina

Aksi Solidaritas untuk Palestina yang dilakukan ribuan driver ojol Grab berlangsung di puluhan kota di Indonesia (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Perang antara Pejuang Kemerdekaan Palestina dan Israel yang memicu bencana kemanusiaan di wilayah Gaza dan sekitarnya, telah mendorong gerakan solidaritas masyarakat Indonesia. Berbagai elemen masyarakat mulai dari lembaga pemerintahan, hingga driver ojol secara spontan menunjukkan dukungannya lewat berbagai cara.

Dilansir dari siaran pers (14/11/2023), BAZNAS RI telah mengirimkan tambahan 50 ton bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan yang berasal dari berbagai pihak ini, termasuk donasi senilai Rp3,5 miliar dari Grab & OVO, diangkut menggunakan kapal TNI AL dan dikirimkan dari Markas Komando Kolinlamil Jakarta.

Ketua BAZNAS RI, KH. Noor Achmad, mengatakan, pengiriman bantuan tidak akan berhenti pada pengiriman 50 ton, tapi akan terus mengirimkan bantuan melalui tahap-tahap selanjutnya.

"Kami bersyukur kepada masyarakat Indonesia atas respon yang luar biasa. Infak yang telah kami terima mencapai Rp91 miliar, dan ini sudah melebihi dari target yang dicanangkan. Sejauh ini BAZNAS telah menyalurkan sebesar Rp21,2 miliar dengan total 81.943 penerima manfaat. Ini adalah bukti solidaritas kita yang luar biasa," kata Kiai Noor dalam konferensi pers Laporan Penghimpunan dan Pendistribusian Infak Kemanusiaan Palestina BAZNAS, di Jakarta, Jumat (1/12/2023).