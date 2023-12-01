Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Solidaritas Kemanusiaan, Dari BAZNAS RI hingga Driver Ojol Salurkan Bantuan untuk Palestina

Jack Newa , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:05 WIB
Solidaritas Kemanusiaan, Dari BAZNAS RI hingga Driver Ojol Salurkan Bantuan untuk Palestina
Aksi Solidaritas untuk Palestina yang dilakukan ribuan driver ojol Grab berlangsung di puluhan kota di Indonesia (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Perang antara Pejuang Kemerdekaan Palestina dan Israel yang memicu bencana kemanusiaan di wilayah Gaza dan sekitarnya, telah mendorong gerakan solidaritas masyarakat Indonesia. Berbagai elemen masyarakat mulai dari lembaga pemerintahan, hingga driver ojol secara spontan menunjukkan dukungannya lewat berbagai cara.

Dilansir dari siaran pers (14/11/2023), BAZNAS RI telah mengirimkan tambahan 50 ton bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan yang berasal dari berbagai pihak ini, termasuk donasi senilai Rp3,5 miliar dari Grab & OVO, diangkut menggunakan kapal TNI AL dan dikirimkan dari Markas Komando Kolinlamil Jakarta.

Ketua BAZNAS RI, KH. Noor Achmad, mengatakan, pengiriman bantuan tidak akan berhenti pada pengiriman 50 ton, tapi akan terus mengirimkan bantuan melalui tahap-tahap selanjutnya.

"Kami bersyukur kepada masyarakat Indonesia atas respon yang luar biasa. Infak yang telah kami terima mencapai Rp91 miliar, dan ini sudah melebihi dari target yang dicanangkan. Sejauh ini BAZNAS telah menyalurkan sebesar Rp21,2 miliar dengan total 81.943 penerima manfaat. Ini adalah bukti solidaritas kita yang luar biasa," kata Kiai Noor dalam konferensi pers Laporan Penghimpunan dan Pendistribusian Infak Kemanusiaan Palestina BAZNAS, di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

 

Driver ojol di puluhan kota menggelar doa bersama, salat gaib, sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Palestina. dok. Istimewa 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189297//driver_ojol-M4Nl_large.jpg
Iuran BPJS Mitra Driver Terbaik Ditanggung GoTo, Jadi Jalan Tengah yang Fair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710//gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186669//gojek-BD4P_large.jpeg
Danantara Terlibat Merger Grab-GOTO, Rosan: Kita Jaga Kesejahteraan Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186447//ceo_goto-BPzq_large.jpg
7 Fakta Patrick Walujo Mundur di Tengah Rencana Merger GoTo dan Grab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182378//merger-7Ip9_large.jpg
4 Fakta Terbaru Soal Rencana Merger GoTo dan Grab, Istana Akhirnya Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196//hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement