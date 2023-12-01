Kala Suara Azan Berkumandang dari Masjid yang Hancur di Gaza

KHAN YOUNIS – Berdiri di atas lempengan beton retak yang curam dengan batang-batang logam bengkok menyembul keluar dan sisa-sisa kubah miring pada sudut 45 derajat di belakangnya, seorang muazin muda bertopi baseball mengumandangkan azan dari masjid yang dibombardir di Gaza.

Menara masjid, tempat muazin biasanya berdiri, masih tegak tetapi tampak berbahaya, dengan bongkahan hilang dari langkan di bagian atas dan alasnya bertumpu pada reruntuhan Masjid Al-Touba di Khan Younis di Jalur Gaza selatan.

Masjid tersebut adalah salah satu dari banyak masjid di Gaza yang terkena serangan Israel dalam perang melawan Hamas. Israel menuduh kelompok Islam tersebut menggunakan masjid untuk menyembunyikan terowongan, lokasi peluncuran rudal dan roket, serta infrastruktur lainnya.

Hamas menyangkal hal ini dan menuduh Israel menargetkan tempat-tempat ibadah termasuk masjid dan gereja dan membuat tuduhan palsu yang bertujuan untuk membenarkan kematian warga sipil.

Rekaman drone dari tiga masjid di Khan Younis, yang difilmkan oleh Reuters pada Rabu, hari keenam gencatan senjata yang telah diperpanjang satu hari lagi, menunjukkan tingkat kerusakan bangunan keagamaan.

Di Al-Touba, kubah yang dulunya menjulang di atas masjid bertingkat telah hilang sama sekali. Satu-satunya bagian yang masih dapat dikenali adalah alasnya yang berbentuk lingkaran, miring ke samping di atas atap yang runtuh tempat muazin berdiri.