Dinobatkan Sebagai BUMN Terbaik, BRI Boyong 3 Penghargaan TOP BUMN Award

Jakarta – Kinerja cemerlang serta pertumbuhan bisnis yang kuat membuat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dinobatkan sebagai BUMN Terbaik dengan memboyong penghargaan The Best State-Owned Enterprise In 2023 pada ajang TOP BUMN Award yang diselenggarakan oleh media ekonomi terkemuka tanah air Bisnis Indonesia di Jakarta, 30 November 2023.

Selain dikukuhkan sebagai The Best State Owned Enterprise In 2023, BRI juga mendapatkan 2 penghargaan lainnya. Direktur Utama BRI Sunarso mendapatkan ‘The Most Committed Chief Executive Officer State-Owned Enterprises in Driving Technological Change’, serta Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu R. K. sebagai ‘The Best CFO: Excellent in Analytics Data Driven’. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto.

Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards merupakan bentuk apresiasi pencapaian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya menuju keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, BRI dinilai sukses menjalankan transformasi digital & culture. Selain itu, BRI mampu terus tumbuh berkelanjutan di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak. Salah satu komitmen yang dijalankan BUMN adalah memimpin praktik bisnis berkelanjutan.

Seluruh penghargaan tersebut diberikan berdasarkan pada laporan kinerja keuangan tahun 2022 dan juga hasil dari interview dewan juri independen dengan para CEO dan CFO dari korporasi BUMN terbaik yang masuk dalam daftar nominasi. Penilaian ini juga sekaligus menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai dan di-assess oleh berbagai pihak eksternal yang independen dan kredibel.

Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat untuk terus menorehkan berbagai prestasi dan kinerja terbaik BRI di tahun-tahun mendatang.