HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Bandara El Tari Kupang, Ganjar Disambut Teriakan Presiden

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:27 WIB
Tiba di Bandara El Tari Kupang, Ganjar Disambut Teriakan Presiden
Ganjar Pranowo tiba di Bandara El Tari Kupang. (MPI/Danandaya)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023) siang waktu setempat. Kedatangan Ganjar disambut antusias masyarakat yang telah lama menunggunya.

Tampak teriakan lantang yang menyuarakan Ganjar agar menjadi Presiden 2024 sudah terdengar ketika Gubernur Jawa Tengah dua periode itu baru menampakkan diri di pintu kedatangan Bandara. Beberapa warga saling berebut untuk berswafoto bersama Ganjar.

"Pak Ganjar Presiden, Ganjar Presiden," teriak salah satu warga.

Bahkan langkah kaki Ganjar sempat terhambat ketika ingin berjalan menuju mobil karena antusiasme warga melihat dirinya. Namun, Ganjar tetap menyapa warga dengan penuh ramah karena sangat antusias menyambut kedatangannya.

Kedatangan Ganjar juga disambut dengan sapaan adat natoni sebagai ucapan selamat datang telah berada di Kupang.

"Terima kasih ya, terima kasih semua," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
