Ganjar Pranowo Ajak Mahasiswa Kupang Bangun Kepekaan dan Relasi Sosial Sejak Dini

KUPANG – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengajak mahasiswa untuk dapat membangun kepekaan dan relasi sosial sejak dini. Ajakan itu dilayangkan agar para mahasiswa dapat mudah berempati dan tetap mengingat rakyat ketika menjadi pemimpin kelak.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berdialog dengan perwakilan mahasiswa Universitas San Pedro, Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW), Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, STIM, STIKOM Artha Buana, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN), Politeknik, Universitas Muhammadyah, Universitas Timor, dan Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) di Kampus Universitas San Pedro Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023).

Ganjar pun menyinggung pengalamannya ketika menjabat sebagai anggota DPR RI dua periode dan Gubernur Jawa Tengah dua periode. Ia mengaku memiliki banyak pengalaman bertemu dengan kalangan mahasiswa yang menghadapi kesulitan saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Sebagai pemimpin di Jawa Tengah, Ganjar mengaku banyak membantu mahasiswa yang ngekos di wilayahnya. Kebijakan itu ditempuh sebagai wujud empatinya kepada para mahasiswa perantau, mengingat masa lalunya juga termasuk mahasiswa kurang mampu saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Ini sepenggal cerita pendek, waktu saya jadi mahasiswa seperti kalian, mungkin mohon maaf, hidup saya tidak sebagus kalian. Saya harus survive, mencari pekerjaan tambahan," tutur Ganjar.

Capres yang didukung Partai Perindo itu pun mengajak para mahasiswa untuk melatih diri dan membangun kepekaan relasi sosial sejak dini.