136 UMKM Mitra Binaan BRI Meriahkan Bazaar UMKM di Sarinah

Jakarta – Upaya nyata dalam mendorong pelaku UMKM terus ditunjukkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, salah satunya melalui keikutsertaan BRI di “Bazar UMKM untuk Indonesia” di Ruang Rubanah dan Ground Floor, Sarinah yang berlangsung pada 30 November hingga 3 Desember 2023.

Kegiatan bazar UMKM ini merupakan komitmen dan bentuk nyata dari Kementerian BUMN serta BUMN yang terlibat, dalam pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Melibatkan total 218 UMKM, di mana 136 diantaranya adalah mitra binaan BRI. Di samping itu, bazar ini juga menjadi sarana bagi UMKM dalam memperluas pasar, baik secara luring maupun daring melalui PaDi UMKM sehingga dapat memperluas jangkauan B2B (Business to Business).

Nantinya, Kementerian BUMN selaku penyelenggara rangkaian kegiatan Bazar UMKM Untuk Indonesia 2023 akan memberikan penghargaan 3 kategori, yaitu UMKM dengan Nilai Transaksi Terbesar, UMKM Frekuensi Transaksi Tertinggi dan UMKM Terfavorit.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari Program Bakti BUMN yang merupakan komitmen Kementerian BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada secara ekonomi dan sosial. Pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas Bakti BUMN yang diwujudkan melalui gelaran “Bazar UMKM untuk Indonesia”.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa Bazar UMKM untuk Indonesia menjadi upaya bagi BUMN termasuk BRI dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia. “Acara ini merupakan inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM sehingga dapat terbangun usaha yang berkualitas,” katanya.

Menurutnya, penting untuk memahami journey proses pemberdayaan pelaku UMKM. Pertama go modern, di mana pelatihan dan pendampingan dilakukan terkait proses membuat brand, branding, pengemasan, standarisasi produk, hingga manajemen bisnis dan akuntansi sederhana.

Kemudian go digital terkait digitalisasi dasar, aplikasi digital hingga sosial media dasar. Proses ketiga adalah go online, yang dalam prosesnya pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait social media ads, marketplace, hingga pembuatan website dan konten digital. Terakhir adalah go global di mana UMKM didorong siap ekspor.