Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bersama Sandiaga Uno, Alam Ganjar Bicara Kepemimpinan dan Bisnis Bersama Pemuda Makassar

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |23:02 WIB
Bersama Sandiaga Uno, Alam Ganjar Bicara Kepemimpinan dan Bisnis Bersama Pemuda Makassar
Alam Ganjar dan Sandiaga Uno (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Sandiaga S Uno dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir bersama dalam kegiatan Coffee Break; Diskusi Santai dan Inspiratif di Naf Space, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/12/2023) malam.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sandination atau Sandi Uno for a better Nation merupakan program pengembangan diri untuk masyarakat terutama generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang kepemimpinan dalam karir dan bisnis.

Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas binaan Sandiaga S Uno.

Selain Sandiaga dan Alam Ganjar yang hadir, turut serta hadir mentor dalam program Sandination, yakni Reni Fitriani dan dr Aditya S Pratama, serta dihadiri oleh ratusan pemuda setempat.

Alam Ganjar menyampaikan sejumlah aspek penting dalam mengembangkan diri dalam mencapai kesuksesan, salah satunya semangat belajar menjadi seorang pemimpin.

"Kepemimpinan itu soal proses dan belajar dari praktik dan pengalaman dalam melakukan aktifitas positif seperti organisasi yang saya awali saat pertama kali mencoba untuk bekerja," ungkap Alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement