Bersama Sandiaga Uno, Alam Ganjar Bicara Kepemimpinan dan Bisnis Bersama Pemuda Makassar

MAKASSAR - Sandiaga S Uno dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar hadir bersama dalam kegiatan Coffee Break; Diskusi Santai dan Inspiratif di Naf Space, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/12/2023) malam.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Sandination atau Sandi Uno for a better Nation merupakan program pengembangan diri untuk masyarakat terutama generasi muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang kepemimpinan dalam karir dan bisnis.

Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas binaan Sandiaga S Uno.

Selain Sandiaga dan Alam Ganjar yang hadir, turut serta hadir mentor dalam program Sandination, yakni Reni Fitriani dan dr Aditya S Pratama, serta dihadiri oleh ratusan pemuda setempat.

Alam Ganjar menyampaikan sejumlah aspek penting dalam mengembangkan diri dalam mencapai kesuksesan, salah satunya semangat belajar menjadi seorang pemimpin.

"Kepemimpinan itu soal proses dan belajar dari praktik dan pengalaman dalam melakukan aktifitas positif seperti organisasi yang saya awali saat pertama kali mencoba untuk bekerja," ungkap Alam.