HOME NEWS YOGYA

Lansia Gantung Diri di Kandang Entok, Ditemukan Anaknya Sendiri

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:15 WIB
Lansia Gantung Diri di Kandang Entok, Ditemukan Anaknya Sendiri
Ilustrasi (Foto : Freepik)
GUNUNGKIDUL - Seorang lansia perempuan berinisial L (70), warga Dusun Klepu RT 003/RW 004, Kelurahan Rejosari Kapanewon, Semin, Gunungkidul ditemukan tewas gantung diri di kandang entok yang berada di belakang rumahnya, Kamis 30 November 2023, petang. Peristiwa itu tentu menggegerkan warga sekitar.

Kapolsek Semin, AKP Arif Haryanto menuturkan L diketahui pertama kali gantung diri sekira pukul 16.30 WIB oleh anaknya sendiri, T (43) yang sengaja mencari L karena tidak nampak di rumahnya selepas hujan.

"Jadi selepas hujan mereka mencari orang tuanya," kata Arif Haryanto.

Sekitar pukul 16.30 WIB, T bersama adiknya mencari ibunya di dalam rumah tetapi tidak ditemukan. Kemudian setelah hujan reda keduanya kembali mencari ibunya di kandang entok di pekarangan rumah ibunya.

Dan ternyata benar, ibunya ditemukan dalam keadaan tergantung di kandang eentok. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Semin. Personel Polsek Semin dan tim medis Puskesmas 2 pun segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

"Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan, murni gantung diri," tambahnya.

