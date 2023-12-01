Pulang Joget di Acara Hajatan Pemuda Dibunuh, Ada Batu di Samping Jasadnya

BUTON - Seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka di bagian kepala. Pemuda tersebut diketahui baru pulang dari mengikuti acara joget di acara hajatan, di Desa Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga korban tewas karena dianiaya.

Korban diketahui berinisial ls (23), ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka serius di kepala pada, Kamis 30 November 2023. Beberapa saksi mata melihat korban ikutan joget yang di gelar usai hajatan di desa tetangga.

Korban pertama kali ditemukan oleh warga usai sholat subuh. Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

Di samping jenazah, ditemukan batu yang diduga kuat digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban.

Sementara itu, hasil pengamatan awal korban menderita luka serius di kepala bagian belakang dan bagian pelipis.

"Diduga kuat korban di hantam menggukana benda tumpul," ujar Kasat Reskrim Polres Buton, Iptu Busrol.