Lagi Cari Penumpang, Ojek Online Lecehkan Bocah

SURABAYA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berinisial BM (51) ditangkap karena melecehkan anak di bawah umur di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur.

Warga Jalan Babatan Pantai Utara, Kenjeran itu diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap korban AR dengan cara menunjukkan dan menyuruh untuk memegangi alat kelamin tersangka. Peristiwa ini bermula pada Rabu (22/11/2023) sekitar pukul 13.31 WIB. Saat itu, BM mencari penumpang di Jalan Wonosari Lor.

Saat itu, korban AR sedang bermain sendirian di depan rumahnya. Ketika keadaan sekitar sangat sepi, BM lantas mendekati AR dan memanggilnya. Setelah korbam mendekat, BM langsung membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya untuk masturbasi.

"Korban AR memegangi alat kelamin BM dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian BM melakukan masturbasi," kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Herlina, Kamis (30/11/2023).

Atas kejadian tersebut, orang tua korban mendatangi Polres Tanjung Perak guna melaporkan perbuatan pelaku terhadap anaknya. Tim Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak kemudian menangkap pelaku di rumahnya.