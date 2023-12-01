Warga Cianjur Kini Tak Kesulitan Air Usai Ada Sumur Bor dari Relawan Ganjar

CIANJUR – Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar Jawa Barat menyalurkan bantuan sumur bor untuk warga di Kampung Kajar Kajar, Desa Kertasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak, 60 kepala keluarga (KK) di Desa Kertasari yang semula terisolir dari bantuan pemerintah hingga sangat kesulitan air bersih, kini telah mendapatkan akses air gratis dari sukarelawan Mak Ganjar.

"Kegiatan hari ini adalah peresmian dan serah terima (bantuan sumur bor) dari Mak Ganjar karena di sini masyarakat sangat membutuhkan air," ujar Koordinator Daerah Mak Ganjar Kabupaten Cianjur, Enok Hidayat, Jumat (1/12/2023).

Enok mengungkapkan, Desa Kertasari khususnya RT 01 RW 05 sangat kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau dikarenakan sumur-sumur warga mengalami kekeringan panjang.

Hal ini diperparah dengan minimnya bantuan akses air dari pemerintah yang membuat warga kebingungan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Belum lagi wilayah RT 01 RW 05 yang termasuk salah satu daerah terisolir.

"Banyak emak-emak yang mengangkut air menggunakan jeriken dan ember-ember sampai jam 12 malam," ungkap Enok.

Dengan adanya bantuan sumur bor sedalam 50 meter dari sukarelawan Mak Ganjar itu, warga setempat pun langsung merasakan manfaatnya secara konkret.

Menurutnya, warga sangat senang dan bahagia atas aksi nyata Mak Ganjar dalam membantu masyarakat. Banyak dari mereka yang memanfaatkan akses air gratis itu untuk keperluan rumah tangga hingga membuka usaha kecil-kecilan.

"Air ini digunakan warga di rumah ada yang usaha kecil-kecilan dan sangat bermanfaat khususnya untuk warga RT 01 RW 05, karena di sini warga kesulitan air bisa dilihat sumur-sumur di sini kering," ungkap Enok.

"Harapannya ke depan masyarakat tidak kekurangan air dan mereka bisa berkembang untuk usaha kecil-kecilan. Dengan adanya fasilitas air bersih ini memudahkan warga untuk bekerja, mengurus rumah tangga," pungkasnya.

Lilis, seorang ibu rumah tangga di RT 01 RW 05 mengatakan, bantuan sumur bor dari sukarelawan Mak Ganjar sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.

Sebelumnya, warga harus saling berebut dalam mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kini warga lebih tenang dan merasa aman terkait keperluan air bersih setelah dibantu oleh sukarelawan Mak Ganjar.