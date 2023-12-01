Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Sosok Alam Ganjar di Mata Warga Makassar: Kita Cari Orang Seperti Ini

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:59 WIB
Sosok Alam Ganjar di Mata Warga Makassar: Kita Cari Orang Seperti Ini
Alam Ganjar sambangi Makassar (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

MAKASSAR - Muhammad Zinedine Alam Ganjar melakukan kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/12/2023). Alam dijadwalkan akan membagikan pengalaman dan memberikan motivasi kepada anak muda di Kota Anging Mammiri selama tujuh hari.

Tiba di Makassar, Alam singgah sebentar untuk sarapan semangkuk Coto khas Makassar di Hidangan Aroma Coto Gagak, Makassar. Baru sebentar tiba, Alam sudah disambut dengan baik oleh sejumlah warga.

Pemilik Restoran Aroma Coto Gagak, Haji Jamaluddin Daeng Nassa (72) menyambut baik dan terkesima dengan sosok rendah hati Alam yang merupakan anak tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti itu.

"Orangnya sederhana, kita di Makassar cari orang yang seperti ini, mudah-mudahan bapaknya bisa menjadi pemimpin negara kita," kata pria pemilik restoran yang buka selama 24 itu.

Tampak juga masyarakat mengabadikan momen kehadiran Alam ke Makassar, salah satunya, Meiyani Putri (29), niat mencari sarapan justru bertemu dengan anak capres nomor urut tiga tersebut.

"Jujur aku kaget karena baru ngeh dia datang ke Makassar. Kenal mas Alam tau dia dari sosmed, terus aku liat storynya dan ternyata bener di Makassar," ucapnya.

Dia pun melihat Alam sebagai sosok anak yang cerdas, kreatif dan berjiwa muda. Alam diharapkan dapat memberikan motivasi atau membagikan pengalamannya kepada anak-anak muda di Makassar.

"Aku berharap mas Alam Ganjar bisa banyak memotivasi anak-anak muda di Makassar karena sosoknya sangat rendah hati enggak sombong dan ramah," kata dia.

